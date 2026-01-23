Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своем сайте.

Землетрясение произошло в пятницу днем. Его эпицентр находился в 143 км южнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 58 км под морским дном.

В МЧС "Интерфаксу" сообщили, что информация о том, ощущалось ли землетрясение в населенных пунктах, в ведомство не поступала.

Между тем жители Петропавловска-Камчатского пишут в соцсетях, что ощутили слабые подземные толчки.

Как сообщалось, в ночь на пятницу примерно в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным МЧС, жители населенных пунктов региона ощутили подземные толчки силой до пяти баллов.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.