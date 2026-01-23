В Красноярске нашлась пропавшая накануне девочка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Красноярске нашли 14-летнюю девочку, которая ушла из дома накануне и не вернулась, сообщили в краевом управлении СКР.

"Девочка найдена, жива", - говорится в сообщении.

Мать школьницы ранее подала в полицию заявление об исчезновении дочери.

В тот же день, 22 января, в полицию обратился еще один житель Красноярска и сообщил, что его 14-летний сын пропал и, возможно, был похищен. На мессенджер ему пришло требование 30 млн рублей выкупа и видеообращение мальчика, который просил выполнить все требования. Также из домашнего сейфа пропали 3 млн рублей.

Информации о том, что эти случаи связаны, нет.