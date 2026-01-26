Поиск

Житель Краснодара осужден на 12 лет за поджоги релейных шкафов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя краевого центра Арсанали Мутукова по делу о диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба судов Кубани.

Суд установил, что в 2024 году Мутуков согласился на предложение поджечь металлические шкафы с оборудованием, установленные вдоль железнодорожных путей для безопасного передвижения поездов. Весной и летом того же года он поджег два релейных шкафа, за что получил 33 и 35 тысяч рублей. Свои действия он снимал на видео и отправлял кураторам, сообщила пресс-служба.

Подсудимый признан виновным по ч.3 ч.30 - ч.1 ст.281 (покушение на диверсию) и п."б" ч.2 ст.281 УК (диверсия). Первые три года срока из 12 он будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Краснодар Краснодарский краевой суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года

Кремль не знает об официальной реакции США на инициативу РФ передать $1 млрд в Совет мира

VW не смог обжаловать решение о локальном банкротстве в РФ в апелляционной инстанции

Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать "Домодедово" государству

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года

В Мурманской области для ЛЭП ставят временные деревянные опоры

Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

 Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

В Мурманске и Североморске запитаны источники тепло- и водоснабжения

В Думе сообщили о планах ограничить количество платных мест в колледжах

 В Думе сообщили о планах ограничить количество платных мест в колледжах

Вынесен приговор двум администраторам телеграм-канала с экстремистскими призывами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });