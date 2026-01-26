Житель Краснодара осужден на 12 лет за поджоги релейных шкафов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя краевого центра Арсанали Мутукова по делу о диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба судов Кубани.

Суд установил, что в 2024 году Мутуков согласился на предложение поджечь металлические шкафы с оборудованием, установленные вдоль железнодорожных путей для безопасного передвижения поездов. Весной и летом того же года он поджег два релейных шкафа, за что получил 33 и 35 тысяч рублей. Свои действия он снимал на видео и отправлял кураторам, сообщила пресс-служба.

Подсудимый признан виновным по ч.3 ч.30 - ч.1 ст.281 (покушение на диверсию) и п."б" ч.2 ст.281 УК (диверсия). Первые три года срока из 12 он будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.