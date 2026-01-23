Киргизия попросила Россию уточнить порядок исключения из реестра контролируемых лиц

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Киргизии Алмаз Имангазиев обратился с просьбой к Москве усовершенствовать порядок въезда, пребывания и осуществлении трудовой деятельности граждан республики в России, сообщил киргизский МИД после выступления Имангазиева на встрече заместителей глав МИД стран Центральной Азии и России в Москве

"Граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, сталкиваются с трудностями при исключении из данного реестра, в связи с отсутствием четко регламентированного пошагового механизма. В этой связи была выражена просьба рассмотреть возможность нормативно-правового закрепления порядка исключения из реестра без необходимости покидать территорию Российской Федерации", - сообщил МИД Киргизии.

Кроме того, Имангазиев предложил распространить использование приложения "Амина" (цифровой миграционный учет) не только на Москву и Московскую область, но и на другие крупные города России.

Замминистра отметил стремление киргизской стороны к дальнейшему укреплению и наращиванию взаимодействия в рамках формата "Центральная Азия - Россия" по всем вопросам общей региональной повестки, подчеркнув, что союзнические отношения между странами декларируют необходимость обеспечения региональной безопасности, наращивания торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развития транспортной взаимосвязанности, укрепления связей в культурно-гуманитарной сфере и других направлениях.