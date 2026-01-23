Поиск

Дмитрий Песков
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Трехсторонняя группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности соберется в Абу-Даби в пятницу и при необходимости в субботу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости", - сказал он журналистам.

При этом он не стал называть время, когда планируется начать переговоры.

"Вчера ночью они получили инструкции от главы государства и только утром туда вылетели. Сейчас по мере прибытия уже будут определяться точно со временем проведения", - сказал Песков.

По словам Пескова, российская делегация будет целиком состоять из представителей Минобороны.

"Это все военные, это представители министерства обороны. Называть их мы пока не будем", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков
Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

