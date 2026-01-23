Поиск

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ, согласно которым в данный момент в Абу-Даби проходят неофициальные встречи между делегациями России, США и Украины.

"Нет, я не располагаю (такой - ИФ) информацией, я не знаю", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинскую сторону сообщил, что делегации РФ, Украины и США в Абу-Даби на данный момент проводят неформальные встречи.

