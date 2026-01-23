Поиск

Из-за аварии на теплотрассе в Карабаше возбуждено уголовное дело

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Во факту аварии на теплотрассе в Карабаше, когда в мороз без отопления 21 января остались более 3,6 тысячи человек, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщило управление СКР по Челябинской области.

По версии следствия, "неустановленные сотрудники администрации города (...) не приняли должных мер к обеспечению подачи отопления в 31 жилой дом, 7 торговых объектов, 2 образовательных учреждения второго микрорайона города Карабаша, тем самым создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья 3,6 тыс. граждан".

Следователи осматривают квартиры и социальные учреждения и замеряют температуру батарей и воздуха в помещениях.

Глава города Павел Титов объяснил через пресс-службу, что запуск тепла в домах идет поэтапно, в координации с ресурсоснабжающей организацией, чтобы избежать перегрузки сети.

"Если попытаться запустить все дома одновременно, может возникнуть гидравлический удар и сбой в подаче тепла даже в уже запущенных домах. Поэтому подключение каждого объекта согласуем, чтобы система принимала нагрузку плавно", - сказал он.

Авария произошла 21 января при температуре воздуха до минус 30 градусов. Сейчас к теплоснабжению подключены 18 домов, еще по 13 ведутся работы.

В городе создано 4 пункта временного размещения для замерзших жильцов.

В отношении ресурсоснабжающей организации прокуратура возбудила административное дело по ст. 7.23 КоАП (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Павел Титов СКР Карабаш Челябинская область
