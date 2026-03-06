Поиск

В Карабаше устраняют вторую с начала марта коммунальную аварию

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В городе Карабаш произошла вторая с начала марта авария на теплосетях, сообщило Министерство ЖКХ Челябинской области.

"Утром в 8:30 поступила информация (...) об аварийном отключении теплоснабжения в 31 многоквартирном доме и двух социальных учреждениях города Карабаша. Внутренняя температура помещений в пределах нормативных показателей", - говорится в сообщении.

Последствия аварии устраняют две бригады и три единицы техники. Работы планируется завершить в 14:00 по местному времени. Кроме того, в Карабаш направлены две мобильные котельные, чтобы подключать дома при необходимости.

Планируется проведение оперативного штаба, на место аварии выехал заместитель министра ЖКХ региона Сергей Зырянов, "дополнительно привлечены эксперты в сфере теплоснабжения".

По прогнозу Челябгидрометцентра, температура воздуха в Челябинской области ночью опускалась до минус 22-27 градусов, днем - повысится до минус 6-11 градусов. По данным Уралгидромета, в горно-заводское зоне региона, где расположен Карабаш, в пятницу днем температура составляет минус 13-15 градусов.

3 марта в Карабаше произошел прорыв на тепловых сетях в районе улицы Металлистов, без отопления остались 31 многоквартирный дом, учебные и социальные учреждения. Последствия аварии были ликвидированы к вечеру 4 марта.

20 января в Карабаше произошла такая же авария, без теплоснабжения в течение нескольких дней в мороз ниже 20 градусов оставались более 30 домов.

По факту январской аварии было возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), мартовской - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по ч. 1 ст. 238 УК).

