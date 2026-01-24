Бригада медработников погибла в Херсонской области после удара украинского дрона

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Херсонской области после удара беспилотника ВСУ по медицинскому автомобилю, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"Все члены бригады медицинского автомобиля, атакованного сегодня украинским дроном, погибли", - написал он в своем телеграм-канале.

Утром в субботу губернатор сообщил, что беспилотник атаковал медицинский автомобиль Алешковской больницы на въезде в Голую Пристань. Три медицинских работника ехали к тяжелобольному пациенту. Судьба медиков до текущего момента оставалась неизвестной, связи с ними не было.