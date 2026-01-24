Москва обвинила Киев в стремлении к эскалации конфликта

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МИД РФ назвал атаку украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в Херсонской области, в результате чего погибли трое медиков, варварским преступлением и шагом к эскалации конфликта.

"На фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В нем отмечается, что 24 января в Херсонской области был атакован автомобиль скорой помощи. "Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА", - подчеркивается в комментарии. Все трое медиков, находившихся в автомобиле, погибли.

"Акцентируем, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом. Тем самым киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

"Решительно осуждаем целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан", - сказано в комментарии.

В нем содержится требование от международных профильных структур "дать объективную и беспристрастную оценку этому и другим преступлениям" украинских сил.