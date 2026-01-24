Поиск

Москва обвинила Киев в стремлении к эскалации конфликта

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - МИД РФ назвал атаку украинского беспилотника на автомобиль скорой помощи в Херсонской области, в результате чего погибли трое медиков, варварским преступлением и шагом к эскалации конфликта.

"На фоне проходивших 23-24 января в Абу-Даби переговоров с участием представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В нем отмечается, что 24 января в Херсонской области был атакован автомобиль скорой помощи. "Машина имела всю необходимую медицинскую маркировку, однако была прицельно атакована украинским БПЛА", - подчеркивается в комментарии. Все трое медиков, находившихся в автомобиле, погибли.

В РоссииБригада медработников погибла в Херсонской области после удара украинского дронаЧитать подробнее

"Акцентируем, что атаки на гражданский медицинский транспорт запрещены международным гуманитарным правом. Тем самым киевский режим не только сделал шаг к эскалации конфликта, но и в очередной раз продемонстрировал свое истинное, то есть абсолютно безответственное, отношение к усилиям по урегулированию, которые предпринимаются в эти дни и недели", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

"Решительно осуждаем целенаправленное нападение ВСУ на мирных граждан", - сказано в комментарии.

В нем содержится требование от международных профильных структур "дать объективную и беспристрастную оценку этому и другим преступлениям" украинских сил.

МИД РФ Мария Захарова Херсонская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва обвинила Киев в стремлении к эскалации конфликта

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

 Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

По делу о похищении подростка в Красноярске задержали 18-летнюю девушку

Дума рассмотрит проект закона об усилении контроля за иноагентами в ближайшее время

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 75 беспилотников ВСУ

В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 вагонов с углем

Двое охранников арестованы по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Что произошло за день: пятница, 23 января

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8233 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });