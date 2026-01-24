Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ВСУ массированно обстреляли Белгород, предварительно пострадавших нет, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По нашей информации - самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймерсами". Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении губернатора.

Повреждены объекты энергетики, загорелась хозпостройка, следует из сообщения.

Сотрудники МЧС ликвидируют очаг возгорания, добавил Гладков.