В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о создании резервной генерации для защиты критически важной инфраструктуры региона от энергосбоев.

"Главная сейчас наша задача - подготовка к нештатным ситуациям. 2,5 тысячи генераторов большой мощности расставлены по всей области, за исключением определенного количества, которое поступило к нам практически в новогодние праздники", - написал он.

В ближайшее время еще 83 генератора установят на объектах Белгорода.

"Останется развести 83 генератора по городу Белгороду. Каждый нужно закрепить за юридическим лицом, определить ответственных лиц, которые будут заниматься обслуживанием, определить алгоритм поставок топлива", - пояснил Гладков.

Как заявили в правительстве региона, в Белгородской области защищены все ключевые объекты энергетики. Запас резервных источников питания создан благодаря помощи федерального правительства, других российских регионов, благотворительных фондов и общественных организаций, Росрезерва, МЧС.

Общий объем резервной генерации уже составляет 4,8 тысячи единиц мощностью 334,5 МВт.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду в ночь на 9 января серьезные повреждения получил объект инфраструктуры. Без электроэнергии и тепла остались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Это 1 920 многоквартирных домов. Кроме того, было нарушено водоснабжение и водоотведение для почти 200 тысяч человек.

Белгород ВСУ Вячеслав Гладков Росрезерв Белгородская область
