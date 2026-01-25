Три человека пострадали из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Дрон ВСУ сдетонировал рядом с частным домом в поселке Красная Яруга в Белгородской области, в результате чего пострадали три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Красная Яруга в результате удара дрона ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Пострадавшим была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Повреждены два автомобиля, в доме посечены фасад и остекление, добавил Гладков.