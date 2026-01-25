Колледжи Мурманска перевели на дистант из-за проблем с электроснабжением

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Студенты всех колледжей Мурманска за исключением колледжа искусств в понедельник будут учиться в дистанционном режиме, следует из сообщения Минобрнауки Мурманской области.

Отмечается, что дистант связан "с аварийной ситуацией на линиях электропередачи "Россетей".

Мурманский арктический университет будет работать в штатном режиме.

Глава Мурманска Иван Лебедев в своем телеграм-канале привел перечень школ, гимназий, лицеев и детских садов в Первомайском округе и районе Росляково, которые будут работать в обычном режиме - всего 18 учреждений.

Информация о работе школ и детских садов в Ленинском и Октябрьском округах, которых коснулись масштабные отключения электроснабжения, еще не опубликована.

В соседнем ЗАТО Североморск, где также с 23 января нарушено электроснабжение, все детские сады будут работать в штатном режиме, сообщил глава Североморска Владимир Евменьков. В школах на дистант уйдут только ученики 9-11 классов.

Режим ЧС

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжным характером аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации. Электроснабжение Мурманска и Североморска организовано по специальному графику.

В пятницу в семи километрах от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении в Мурманске и соседнем Североморске.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности.