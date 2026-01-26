В Мурманской области для ЛЭП ставят временные деревянные опоры

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Мурманской области рухнувшие опоры ЛЭП заменят временными деревянными, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона директор Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" Александр Комягин.

"В стадии строительства деревянные временные опоры. Статус по металлическим опорам - все пять опор на разгрузочной площадке на 10-м км по Серебрянскому шоссе (автодорога Кола - Серебрянские ГЭС - ИФ)", - сказал он.

В восстановительным работам привлечены вездеходы "Бурлаки" и вертолет Ми-8.

"Сейчас разбираемся с возможностью вылета - туман", - отметил Комягин.

Пять опор ЛЭП упали 23 января в 7 км от Мурманска. Это привело к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота. Сейчас подача тепла и воды восстановлена.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что работа по подключению по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

25 января в Мурманской области в связи с затяжной аварией на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации.