Восстановление электроснабжения Мурманска по окончательной схеме займет не менее недели

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Восстановление электроснабжения в Мурманске и Североморске, где с 23 января перебои из-за обрушения пяти опор ЛЭП, займет около недели, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Полный объем восстановительных работ (...) окончательный, не по временной схеме потребует не меньше недели", - сказал Чибис.

Он отметил, что при оптимистичном сценарии работа по подключению по временной схеме "займет не менее суток".

По словам Чибиса, энергетики и другие привлеченные специалисты и силы, включая инженерные войска, работают в очень сложных погодных условиях на сложном рельефе.

Как сообщалось, 23 января в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении и водоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

25 января в Мурманской области в связи с затяжной аварией на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов.

Жителям Мурманска и Североморска рекомендовано ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять с сети дополнительную нагрузку

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности. По данным следствия, две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года.

По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.

Андрей Чибис Мурманск Мурманская область
