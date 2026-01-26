В Кремле от возможного удара США по Ирану ждут дестабилизации в регионе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Возможный военный удар США по Ирану означал бы очередной шаг к дестабилизации в регионе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это означало бы, безусловно, очередной шаг, который мог бы серьезно дестабилизировать ситуацию в регионе, - сказал он. - Россия продолжает прикладывать усилия, чтобы способствовать деэскалации напряженности, и мы в данном случае хотели бы ожидать от всех заинтересованных сторон сдержанности и ориентированности на исключительно мирные переговоры для урегулирования тех проблем, которые кажутся актуальными".

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что американские военные корабли движутся в направлении Ирана. "Много наших кораблей движутся в этом направлении, просто на всякий случай... Я бы предпочел, чтобы ничего не случилось, но мы внимательно за ними следим", - сказал он. Ранее Трамп угрожал применить силу в отношении Ирана в ответ на жесткое подавление многодневных протестов.