США разместили на базе в Иордании авиакрыло истребителей F-15

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ВВС США развернули на авиабазе Муваффак Салти в Иордании три эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagles, способных наносить удары по неземным целям, сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

В минувшее воскресенье с авиабазы Лейкенхит в Великобритании в Иорданию в сопровождении самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker была отправлена последняя эскадрилья F-15E в составе 12 самолетов. По последним данным, сейчас в Иордании сосредоточена авиационная группировка из примерно 36 таких истребителей.

За последние двое суток из Англии в Иорданию также совершили рейсы более десяти тяжелых военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, которые доставляют грузы для их обеспечения.

Центральное командование ВС США (CENTCOM), которое курирует американские силы в регионе, подтвердило прибытие истребителей на Ближний Восток. "Присутствие F-15 повышает боеготовность и способствует региональной безопасности и стабильности", - отметило командование в соцсети X.

Издание напоминает, что Пентагон ранее временно эвакуировал часть самолетов и персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей базы США на Ближнем Востоке, где размещен региональный штаб CENTCOM. В июне прошлого года в ходе операции США по нанесению ударов по иранским ядерным объектам Иран осуществил ответный ракетный обстрел этой базы.