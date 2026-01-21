Поиск

США разместили на базе в Иордании авиакрыло истребителей F-15

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ВВС США развернули на авиабазе Муваффак Салти в Иордании три эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagles, способных наносить удары по неземным целям, сообщило издание Air and Space Forces Magazine.

В миреТрамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийстваЧитать подробнее

В минувшее воскресенье с авиабазы Лейкенхит в Великобритании в Иорданию в сопровождении самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker была отправлена последняя эскадрилья F-15E в составе 12 самолетов. По последним данным, сейчас в Иордании сосредоточена авиационная группировка из примерно 36 таких истребителей.

За последние двое суток из Англии в Иорданию также совершили рейсы более десяти тяжелых военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III, которые доставляют грузы для их обеспечения.

В миреИран пригрозил США "сокрушительным ответом" на военные действия против иранских властейЧитать подробнее

Центральное командование ВС США (CENTCOM), которое курирует американские силы в регионе, подтвердило прибытие истребителей на Ближний Восток. "Присутствие F-15 повышает боеготовность и способствует региональной безопасности и стабильности", - отметило командование в соцсети X.

Издание напоминает, что Пентагон ранее временно эвакуировал часть самолетов и персонала с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей базы США на Ближнем Востоке, где размещен региональный штаб CENTCOM. В июне прошлого года в ходе операции США по нанесению ударов по иранским ядерным объектам Иран осуществил ответный ракетный обстрел этой базы.

США Иордания F-15E
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс

Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Трамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийства

Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

 Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

 Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

Более 10 стран согласились на участие в предложенном Трампом Совете мира

Трамп не поедет на переговоры в формате G7 в Париже на этой неделе

Дмитриев назвал переговоры с США в Давосе очень конструктивными

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8208 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });