Посол США в Израиле предупредил о возможности дальнейших действий Вашингтона против Ирана

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Посол США в Израиле Майк Хакаби предупредил, что Вашингтон может пойти на дальнейшие шаги в отношении Ирана, если его власти не сменят политический курс.

"Иран узнает о том, когда придет время узнать", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Арабийя".

По его словам, президент США Дональд Трамп ударами по иранским ядерным объектам в июне 2025 года показал, что не намерен ограничиваться угрозами. Посол напомнил, что Трамп неоднократно предостерегал Тегеран о недопустимости обогащения урана и попыток получить ядерное оружие, но иранские власти игнорировали призывы, пока США не стали действовать.

Также Хакаби отметил, что Трамп относится скептически к утверждениям о нормализации обстановки в Иране, и что президенту нужно доказательства прекращения репрессивных мер против протестующих. "Если он их не получит, это будет одно из оснований, с учетом которых он примет решение", - разъяснил посол.

Он подчеркнул, что любое решение по Ирану находится в исключительной компетенции Трампа.

На вопрос, стоит ли Ближнему Востоку ожидать еще одного военного вмешательства США, Хакаби заверил, что не видит неминуемости в развитии событий, добавив, что напряженность в этом регионе требует постоянной бдительности.

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники передавало, что Трамп 13 января распорядился, чтобы Пентагон начал готовиться атаковать Иран, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. В частности, советники разъяснили Трампу, что сейчас США не располагают в ближневосточном регионе достаточными военными ресурсами, которые позволили бы вести масштабную планомерную атаку на Иран, и одновременно защитили бы американские войска и союзников США на Ближнем Востоке. В итоге, в среду Трамп заявил журналистам, что "убийства в Иране прекратились, что больше нет планов осуществлять казни".

На этой неделе WSJ со ссылкой на источники сообщило, что Трамп не отказался от возможности задействовать военную силу в отношении Ирана.

Издание The War Zone информирует, что американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln находится на подходе к Ближнему Востоку.

По данным американских СМИ, ожидается, что в предстоящие выходные авианосная группа прибудет в Аравийское море. На Ближнем Востоке к югу от Ирана в настоящее время уже размещены три американских эсминца, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk.

