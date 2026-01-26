Песков заявил, что продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующей неделе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры Россия-США-Украина в Абу-Даби, как ожидается, продолжатся на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (продолжение переговоров - ИФ) на следующей неделе запланировано, я точно сейчас дату не могу сказать", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы. В США заявили, что переговоры прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

Axios со ссылкой на неназванное американское официальное лицо также информировал, что следующая встреча в Абу-Даби запланирована на 1 февраля.



