Проект о поэтапном введении штрафов за продажу "просрочки" одобрен для I чтения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном введении административной ответственности за продажу продукции с истекшим сроком годности.

Законопроектом (1096260-8) предусматривается поэтапное введение административной ответственности за продажу продукции с истекшими сроками хранения: с 1 марта 2026 года по 30 июня 2026 года ответственность наступит за продажу просроченных биологически активных добавок к пище, пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, с 1 июля 2026 г. - всех товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Нарушение повлечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере 10 тысяч рублей за каждую единицу проданного товара, срок годности которого истек; на юридических лиц - 20 тысяч рублей за каждую единицу проданного товара, срок годности которого истек.

Ответственность предлагается прописать в новой части 4 статьи 14.43 КоАП РФ.

Маркировка

Законопроектом также предлагается КоАП дополнить новой статьей 15.12(2), которая предусматривает административную ответственность в размере 50 тыс. рублей за продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, лицом, которое не зарегистрировано в установленном порядке в ГИС МТ, если в течение одного календарного месяца совершена продажа более 10 единиц такой продукции посредством одной единицы контрольно-кассовой техники.

Цена

Также проект закона предусматривает штраф за продажу юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем табачной продукции выше максимальной розничной цены после получения ими информации о введении такого запрета из информационной системы мониторинга.

В случае продажи указанной продукции в количестве не более 100 единиц в одном объекте розничной торговли в течение одного календарного дня, штраф составит пять тысяч рублей; если продано более 100, но не более 1000 единиц, штраф составит 50 тысяч рублей; если более 1000 единиц, то штраф составит 500 тысяч рублей.

Кроме того, неисполнение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем табачной продукции или никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены в количестве не более 100 единиц в одном объекте розничной торговли в течение одного календарного дня повлечет штраф в размере пяти тысяч рублей; в количестве более 100, но не более 1000 единиц - штрафа в размере 50 тысяч рублей; в количестве более 1000 единиц штрафа в размере 500 тысяч рублей.