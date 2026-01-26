Поиск

Кремль не знает об официальной реакции США на инициативу РФ передать $1 млрд в Совет мира

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле пока не знают об официальной реакции Вашингтона на инициативу России передать в создаваемый Совет мира $1 млрд из замороженных США российских активов, но обратили внимание на слова президента Дональда Трампа, назвавшего это "интересной идеей".

"Пока мы никакой публичной реакции на этот счет не слышали", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует сайт KP.ru.

При этом, как отметил Песков, "мы обратили внимание на то, что президент Трамп назвал это интересной идеей".

"Она, безусловно, открывает новые горизонты для взаимодействия", - отметил представитель Кремля.

Президент РФ Владимир Путин ранее в ходе встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом заявил, что Россия готова направить $1 млрд в создаваемый Трампом Совет мира из ее замороженных американской стороной активов.

Владимир Путин Дмитрий Песков США Совет мира
