РФ пока не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мира

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона пока не получила ответ от США на предложение направить 1 млрд долларов из ее замороженных активов в Совет мира на восстановление сектора Газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такое предложение действительно было высказано президентом России. Ответа мы пока не получили", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, идет ли диалог с США на эту тему.

"Сама тема Совета мира по-прежнему в соответствии с поручением президента РФ прорабатывается министром иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами", - отметил Песков.

В январе о предложении РФ направить 1 млрд долларов в Совет мира говорил президент России Владимир Путин. "Вы, может быть, слышали, мы готовы направить миллиард долларов в новую структуру, в Совет мира, прежде всего и главным образом, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще решение проблем Палестины. Я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации, думаю, что это вполне возможно", - сказал Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Дональд Трамп говорил, что не будет возражать, если Россия направит из своих средств $1 млрд в Совет мира по Газе.

Совет мира - инициатива американского лидера, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.



