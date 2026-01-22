Поиск

Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира
Президент Палестины Махмуд Аббас и Владимир Путин во время встречи в Москве
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия готова направить $1 млрд в создаваемый президентом США Дональдом Трампом Совет мира из ее замороженных американской стороной активов, этот вопрос уже обсуждался с представителями Вашингтона ранее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы, может быть, слышали, мы готовы направить миллиард долларов в новую структуру, в Совет мира, прежде всего и главным образом, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще решение проблем Палестины. Я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации, думаю, что это вполне возможно", - сказал Путин в четверг на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - добавил Путин.

Совет мира - инициатива американского лидера, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.


Владимир Путин США Палестина Махмуд Аббас Совет мира
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Давосе учрежден "Совет мира"

 В Давосе учрежден "Совет мира"

Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

 Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

 Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в РФ

Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

 Глава Nvidia уверен, что ИИ ликвидирует технологический разрыв между странами

НАТО пока не собирается проводить учения в Гренландии и разворачивать там полноценную миссию

Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

 Ученые сообщили о завершении первой сильной магнитной бури 2026 года

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

 Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

 О чем умолчал Трамп в своей речи в Давосе

Что случилось этой ночью: четверг, 22 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8223 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });