Путин заявил Аббасу о готовности России направить $1 млрд в Совет мира

Президент Палестины Махмуд Аббас и Владимир Путин во время встречи в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Россия готова направить $1 млрд в создаваемый президентом США Дональдом Трампом Совет мира из ее замороженных американской стороной активов, этот вопрос уже обсуждался с представителями Вашингтона ранее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы, может быть, слышали, мы готовы направить миллиард долларов в новую структуру, в Совет мира, прежде всего и главным образом, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще решение проблем Палестины. Я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации, думаю, что это вполне возможно", - сказал Путин в четверг на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

"Такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - добавил Путин.

Совет мира - инициатива американского лидера, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.



