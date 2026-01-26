Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Военный суд в Москве признал виновными бывших сотрудников столичного Следственного комитета и УФСБ, а также адвоката по делу о незаконном уголовном преследовании и аресте совладельцев дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, сообщила в понедельник Генпрокуратура РФ.

"235 гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителя Хорошевского межрайонного следственного отдела Следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве Рустама Юсупова, работников СУ по СЗАО ГСУ СК РФ по Москве Сергея Ромодановского, Андрея Жирютина, сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области Александра Бибишева и Павла Крылова, а также адвоката Вадима Лялина", - сказали в надзорном ведомстве.

Ромодановский приговорен к 19 годам, Юсупов - к 18 годам, Жирютин - к 17 годам, Бибишев - к 16 годам 3 месяцам, Крылов - к 16 годам, Лялин - к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также по приговору они лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, Ромодановский, Юсупов, Жирютин, Бибишев и Крылов лишены званий. Ромодановский и Юсупов оштрафованы на 109 млн рублей - сумму полученной взятки.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (покушение на получение взятки), ч. 6 ст. 290 (получение взятки), ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 3 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу и содержание под стражей), чч. 3, 4 ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания).

"В суде установлено, что находящиеся в розыске Виталий и Кирилл Качуры не позднее 20 июня 2019 года организовали преступное сообщество, привлекли для участия в нем указанных и иных лиц. Они совершили незаконное уголовное преследование и арест троих акционеров и топ-менеджера ООО "Мерлион", - сказали в Генпрокуратуре.

По данным следствия и суда, Ромодановский и Юсупов в соучастии с Жирютиным, Бибишевым и Крыловым сфальсифицировали доказательства и материалы оперативной деятельности. "На их основании в феврале и сентябре 2020 года были возбуждены уголовные дела о тяжком и особо тяжком преступлениях в отношении невиновных лиц. Предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство общеопасным способом и инициировано заключение под стражу, где обвиняемые находились с октября 2020 по август 2021 года", - сказали в прокуратуре.

В этот период фигуранты дела через адвоката Лялина потребовали от акционеров Merlion взятку в размере 15 млрд рублей за прекращение уголовного преследования.

"Умысел не был доведен до конца, поскольку уголовные дела в отношении акционеров ООО "Мерлион" изъяты и переданы для дальнейшего расследования в ГСУ СК России, где в сентябре 2021 года и феврале 2022 года прекращены за отсутствием событий преступлений", - добавили в ведомстве.

В ходе следствия также было установлено, что в декабре 2020 года Ромодановский и Юсупов с соучастниками получили взятку в размере 109 млн рублей за "непривлечение к уголовной ответственности одних лиц и требовали 10 млн евро за непривлечение других".

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда по 5 млн каждому, солидарно с осужденных.