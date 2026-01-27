В Кремле назвали неразумным запрет ЕС на приобретение российского газа

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали крайне неразумным решение Евросоюза ввести полный запрет на приобретение российского газа с 2027 года.

"(Оцениваем это решение) как крайне неразумное с точки зрения экономических интересов этих стран", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, как в Кремле могли бы охарактеризовать подобные действия Евросоюза.

26 января стало известно, что Совет ЕС согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза.

Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года.