Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на конец марта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" на Байконуре запланирован на конец марта текущего года, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов во вторник.

"Первая летная (ракета - ИФ) находится на космодроме с ноября. Готовимся к первому пуску, ориентировочно к концу марта должны улететь", - сказал Баранов на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения").

Баранов заявил, что на Байконуре "в основном нет готовности по наземной космической инфраструктуре".

26 декабря 2025 года в "Роскосмосе" заявили, что первый пуск ракеты "Союз-5", планировавшийся до конца 2025 года, с комплекса "Байтерек" на Байконуре перенесен по инициативе казахстанской стороны.

"Мы с партнёрами по проекту приняли решение провести дополнительные проверки как бортовых систем, так и наземного оборудования. Это необходимо для набора статистики и для того, чтобы дополнительно убедиться в надёжности и безопасности пуска", - сообщал Баранов.

В пресс-службе госкорпорации заявляли, что реализация проекта "Байтерек" "проходит в плановом режиме и находится на завершающем этапе".

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

"Байтерек" - российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

