Производство ракет семейства "Ангара" полностью перенесут из Москвы в Омск

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил, что производство ракет-носителей семейства "Ангара" полностью перенесут из московской площадки Центра Хруничева в Омск.

"Сейчас создаётся программа, согласовывается с министерством обороны, с Минфином, и ракеты эти будут переводиться из московской площадки в Омск. Это даст существенное снижение по всей себестоимости", - сказал Баранов на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения").

"Перевод постепенный, он частично, кстати, уже сделан, потому что легкая "Ангара" делается в Омске сегодня. И первая, и вторая ступень "Ангары" тяжелой тоже делаются в Омске", - сообщил он.

По словам замглавы госкорпорации, в Москве в настоящее время производятся верхние ступени тяжелой "Ангары", головные обтекатели и разгонные блоки.

Ранее в "Роскосмосе " сообщали о частичном переносе производства ракет "Ангара" из Москвы в омский филиал Цента Хруничева ПО "Полет".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

