Россия в 2025 г. экспортировала 50 млн т зерна, в том числе 41 млн т пшеницы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала 50 млн тонн зерновой продукции, в том числе 41 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал на 2026 год составляет 55 млн тонн зерновых, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на IV международном World Grain and Pulses Forum в Дубае во вторник.

"С точки зрения экспорта зерновой продукции - в прошлом году он составил 50 млн тонн, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 млн тонн, сохранив по ее экспорту первое место (в мире - ИФ)", - сказала глава Минсельхоза.

"Планы, исходя из нашего урожая почти в 140 млн тонн, мы видим по следующему году в 55 млн тонн по зерновым. Это наш экспортный потенциал. Это то, что гипотетически мы можем предоставить для обеспечения наших партнеров по зерновой продукции", - заявила она.

По ее словам, география экспорта достаточно стабильна на протяжении последних 10 лет и охватывает порядка 115 стран мира. "Мы всегда готовы к поставкам, готовы принять участие в обеспечении продовольственной безопасности той или иной страны, которой это необходимо", - заявила глава Минсельхоза РФ.

Лут также сообщила, что в настоящее время 78% экспорта пшеницы приходится на страны Африки и Ближнего Востока. В число стабильных покупателей входят все страны, которые закупали российское зерно за последние 10 лет. "Мы завоевали определенное уважение и авторитет на мировом рынке и не планируем сходить с этого пути", - подчеркнула министр.

Она напомнила, что, в соответствии со стратегией развития зернового комплекса РФ, сбор зерновых и зернобобовых культур в стране к 2030 году должен вырасти до 170 млн тонн.

При этом Лут отметила, что РФ относительно недавно появилась на мировом рынке зернобобовых. "Еще несколько лет назад мы их выращивали для своих потребностей. За последние три года сделали рывок, в прошлом году собрано 8 млн тонн. Экспортный потенциал еще не очень большой, но достаточно неплохой. В прошлом году мы смогли предоставить рынку порядка 3 млн тонн зернобобовых культур", - сказала она.