В Нюрбинском районе Якутии объявлен трехдневный траур после гибели людей при пожаре

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Нюрбинском районе Якутии объявлен трехдневный траур после гибели трех детей и двух взрослых при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан. Об этом сообщил глава района Алексей Иннокентьев в Telegram-канале.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Пожар в частном деревянном доме в селе Нюрбачан в Якутии произошел в ночь на среду, 28 января. На месте были обнаружены пятеро погибших, в том числе трое детей. Двое пострадавших - женщина и ребенок - были госпитализированы, они находятся в реанимации. Дом поврежден огнем по всей площади - 91 кв. м.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.