Таймураз Боллоев предложил сделать госзаказ главным механизмом развития легпрома

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственный заказ может и должен стать ключевым механизмом развития легкой промышленности, считает президент группы компаний БТК Таймураз Боллоев. Он заявил об этом на слушаниях в Госдуме.

"Мы уверены, что использование механизма государственного заказа может стать ключевым в развитии отрасли. Объемы государственного оборонного заказа и потребности силовых ведомств в продукции легкой промышленности формируют устойчивый, прогнозируемый спрос, который может и должен быть использован в качестве базового механизма стимулирования инвестиций", - сказал он.

По его словам, совокупная доля легкой промышленности в валовом внутреннем продукте незаслуженно мала и не отражает реальный потенциал и стратегическую важность отрасли. "Чтобы отрасль развивалась эффективно, нужна комплексная государственная программа ее поддержки. Системный подход создаст благоприятные условия для российских производителей и привлечет устойчивый инвестиционный интерес", - сказал он.

При этом Боллоев отметил, что первые шаги в данном направлении уже сделаны. В частности, в декабре прошлого года были подписаны долгосрочные контракты на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных сил России, они обеспечивают устойчивый и гарантированный спрос со стороны государства.

В числе составляющих комплексной госполитики глава БТК назвал локализацию производства и суверенный режим, "чтобы обеспечить полный производственный цикл на территории России", обеспечение прослеживаемости продукции, в частности, контроля за происхождением сырья и готовых изделий в рамках госзакупок, а также финансовую и инвестиционную поддержку.

"Группа компаний БТК готова активно участвовать в реализации такой программы, выступая в роли эксперта и промышленного партнера", - заявил Боллоев.

БТК является вертикальным научно-производственным комплексом легкой промышленности, предприятия группы специализируются на выпуске высокотехнологичного текстиля, разработке и изготовлении одежды.

