Лавров заявил, что РФ не видела проект соглашения США-Украина о гарантиях безопасности

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Москве не видели проекта соглашения между США и Украиной о гарантиях безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчет соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной говорить не буду, потому что мы его не видели. Не в наших традициях раскрывать содержание встреч, которые мы проводим в дипломатических рамках, тем более по серьезным вопросам урегулирования конфликтов", - сказал Лавров в интервью турецким СМИ (телеканалу "ТГРТ" и газете "Тюркие").

Глава МИД РФ отметил, что представители государств НАТО и Евросоюза заявляют о том, что "гарантии безопасности - это ключ к невозобновлению этого конфликта".

"Это будет ключ к совсем другой "дверке". Потому что если разобраться, о чем идет речь, то "хозяева" режима Зеленского работают над тем, чтобы гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму, корни которого были пущены в ходе госпереворота в феврале 2014 года", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что "этот режим и его продолжатели по-прежнему властвуют на Украине и по-прежнему являются ставленниками Запада для постоянного раздражения Российской Федерации и создания угроз нашей безопасности".

Вместе с тем, министр заявил, что "перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо".

"Потому что все предыдущие периоды, связанные с дипломатическими усилиями в ходе специальной военной операции, заканчивались тем, что любое перемирие тут же использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями, для того, чтобы дать этому режиму передохнуть, опять отловить на улицах украинских городов как можно больше людей, "запихнуть" их на передовую в качестве "пушечного мяса", и вообще получить передышку и собраться силами для продолжения войны против России", - сказал Лавров.

