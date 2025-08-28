Главы МИД стран ЕС обсудят в Дании отправку на Украину миротворцев из нейтральной страны

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Целью встречи глав МИД стран Евросоюза в Копенгагене будет обсуждение гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения, включая предоставление войск третьей страной для патрулирования территорий, сообщает .

"На этой встрече, как ожидается, министры обсудят, какая нейтральная третья страна могла бы предоставить миротворческие войска для патрулирования будущей демилитаризованной зоны", - заявил изданию европейский дипломат.

По его словам, в Копенгагене министры 28 августа обменяются мнениями о гарантиях безопасности для Киева. В настоящий момент эти гарантии обсуждаются не только в формате ЕС, но и в формате "коалиции желающих", включающем Великобританию и саму Украину.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС встретятся в Копенгагене на этой неделе, как ожидается, для обсуждения различных мер, которые могут быть включены в 19-й пакет санкций против России. Среди тем будет так называемый инструмент против обхода санкций, принятый еще в 2023 году, но до сих пор не использовавшийся. Он может запретить экспорт, поставки или трансфер товаров в третьи страны, которые, по мнению ЕС, помогают обходить санкции.

Министры, по информации Bloomberg, могут рассмотреть санкции в отношении российских нефтегазового и финансового секторов, а также новые ограничения на экспорт и импорт товаров из России.