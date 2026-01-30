Новгородские синоптики зарегистрировали самую морозную ночь за зиму

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Ночь на 30 января в Новгородской области выдалась самой морозной за нынешнюю зиму, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в местном гидрометцентре.

"Рекорд был зарегистрирован в Демянском округе области. Здесь термометры показали минус 31,6 градуса", - сказал собеседник агентства.

Самой высокой - минус 19,2 градуса - температура в ночь на пятницу оказалась в Великом Новгороде.

Аномальные для российского Северо-Запада холода с ночными заморозками в 30 градусов и ниже и дневными температурами около минус 20 связаны с поступлением в регион арктического воздуха.

Синоптики считают, что сильные морозы сохранятся в области примерно до 2 февраля. Потом немного потеплеет, однако погода останется морозной еще в течение двух недель.