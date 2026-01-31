В Тегеране заявили о работе над организацией переговоров с США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Иранские власти продвинулись в организации переговорного процесса по спорным вопросам с США, заявил в субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Работа над структурой для приоритетных переговоров продвигается", - написал он в соцсети X.

Лариджани отметил, что такая работа проходит "вопреки атмосфере, создаваемой при помощи информационной войны".

В последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на то, что ему удастся договориться с Тегераном по основным спорным темам. Эти заявления звучат на фоне концентрации близ Ирана существенных американских сил.

Нынешняя администрация США требует от Тегерана среди прочего отказа от ядерной программы и ограничения ракетной программы.