Дополнительная линия усилит электроснабжение Мурманска

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В будущем планируется усилить электроснабжение Мурманска, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания оперативного штаба, связанного с очередным нарушением электроснабжения на сетях ПАО "Россети Северо-Запад" в регионе.

"На данный момент электроснабжение в Мурманске и ЗАТО Североморск полностью восстановлено. Работы продолжаются до полного восстановления отопления в домах и отдельных квартирах - сейчас многое зависит от управляющих компаний, которым необходимо завершить все внутридомовые работы", - написал Чибис в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что энергетики продолжают установку постоянных опор ЛЭП вместо пяти опор, которые обрушились 23 января.

"Три опоры уже установлены, четвертая полностью готова, но из-за погодных условий монтаж временно приостановлен. Идет подготовка к установке провода", - сообщил губернатор.

"В дальнейшем планируем подключить дополнительную линию, которая усилит электроснабжение Мурманска", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска.

Днем энергоснабжение восстановили. Как установили специалисты, причиной нарушения стало повреждение грозотроса, сообщила пресс-служба ПАО "Россети".

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить 27 января с помощью временных опор линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.