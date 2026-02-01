Поиск

Организаторов сауны в Прокопьевске объявили в розыск по делу о гибели подростков

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы объявили в розыск индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали частную сауну в Прокопьевске, где накануне из-за пожара погибли пятеро подростков, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу в воскресенье.

По версии следствия, предприниматель вместе с братом арендовали помещение на улице Кубанской, где оказывали услуги бани и сауны.

"При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что персонал работал без официального оформления.

Кроме того, 36-летней женщине, работающей администратором заведения, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следствие считает, что в день трагедии, 31 января, она, зная о нарушениях, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних.

"Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20:30 (16:30 по Москве), в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар", - говорится в сообщении.

Жертвами пожара стали пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет. По данным пресс-службы СУ СКР по Кузбассу, подростки скончались от отравления угарным газом.

Как сообщалось, 31 января в одной из частных саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних. Один человек пострадал.

Прокопьевск Кемеровская область
