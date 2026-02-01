Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвинулась вглубь украинской обороны, группировки "Запад" и "Южная" за сутки улучшили позиции, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, группировкой "Восток" нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

По информации министерства, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по украинским подразделениям в Харьковской области и ДНР, противник за сутки потерял более 150 военных.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны, "Южной" группировкой нанесены удары по ВСУ в ДНР, противник за сутки потерял до 125 военнослужащих.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Балабино и Магдалиновка Запорожской области", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.