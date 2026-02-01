Дрон атаковал грузовик в Белгородской области, ранен водитель

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В селе Червона Дибровка Шебекинского округа FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Водитель получил баротравму, а также множественные осколочные ранения лица", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил о пострадавшей при ракетном обстреле Белгорода.

В ночь на воскресенье российские военные нейтрализовали над Белгородской областью 14 украинских беспилотников.