Роспотребнадзор заблокировал более 1,2 тыс. интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Доступ к более чем 1,2 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России, заблокирован в РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"По результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, ограничен доступ более чем к 1,2 тыс. интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора в ежедневном режиме продолжают анализировать объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД. Выявленные материалы направляются в Роскомнадзор для ограничения доступа.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что покупать БАД необходимо только у официальных поставщиков и в аптеках, нужно проверять наличие регистрационных документов, а при сомнениях в качестве или происхождении товара - обращаться в территориальные органы ведомства или на горячую линию Единого консультационного центра по телефону 8 (800) 555-49-43.