Задержаны владельцы сауны в Прокопьевске, где погибли пятеро подростков

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали владельцев сауны в городе Прокопьевск Кемеровской области, в которой в результате пожара погибли пятеро несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кузбассу в понедельник.

"По версии следствия, до трагедии фигуранты незаконно организовали оказание услуг бани и сауны. При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей", - говорится в сообщении.

Индивидуальному предпринимателю уже предъявлено обвинение, запланировано предъявление обвинения второму организатору.

Решается вопрос об аресте каждого из них, а также администратора сауны, которой также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц ).

Также сообщается, что СКР возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту халатности должностных лиц контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.

Как сообщалось, 31 января в одной из частных саун Прокопьевска по улице Кубанской произошел пожар. На месте были обнаружены тела пяти несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По данным СУ СКР по Кемеровской области, подростки скончались от отравления угарным газом.

Администратора заведения задержали 1 февраля. Следствие считает, что в день трагедии, 31 января, она, зная о нарушениях требований пожарной безопасности, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних.

Индивидуального предпринимателя и его брата, которые организовали частную сауну в Прокопьевске, объявили в розыск.

