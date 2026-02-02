Суд в Москве отправил под домашний арест главу майнинговой компании BitRiver

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы заключил под домашний арест основателя российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца, обвиняемого в налоговом преступлении.

"Постановлением суда в отношении Игоря Рунца избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 31 марта", - сообщил "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Рунец обвиняется по ч.1 ст.199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере). Если его вина будет доказана, Рунцу грозит заключение до трех лет.

Подробностей уголовного дела в суде не уточнили.

Рунец основал BitRiver в 2017 году. Компания является крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортером майнингового оборудования в России.