Голосование на выборах в Госдуму в 2026 году планируется провести с 18 по 20 сентября

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва планируется провести в течение трех дней – с 18 по 20 сентября текущего года, сообщил член Центризбиркома России Игорь Борисов.

"Голосование планируется, будет принято соответствующее решение, в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Будут проведены: федеральная кампания по выбору депутатов Государственной думы Федерального собрания IX созыва, прямые выборы высших должностных лиц семи субъектов РФ, выборы депутатов законодательных органов в 39 регионах", - сказал Борисов в понедельник на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По его словам, всего в единый день голосования (ЕДГ) запланировано более 2,2 тыс. избирательных кампаний всех уровней. Будет замещаться почти 23 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В организации и проведении выборов будут задействованы избирательные комиссии всех уровней - Центризбирком России, 89 избирательных комиссий субъектов, 2 тыс. 891 территориальная избирательная комиссия и более 89,5 тыс. участковых избирательных комиссий.

