Центризбирком не планирует ограничивать наблюдение на выборах в 2026 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Центризбирком России не будет вводить ограничения на открытые избирательные процедуры и наблюдение за выборами, в том числе международное наблюдение, сообщил на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России член ЦИК Игорь Борисов.

"ЦИК России не планирует вводить ограничения ни на установленные открытые избирательные процедуры, ни на наблюдение за ними, включая международное наблюдение. Все будет организовано в строгих рамках действующего законодательства", - сказал он.

С 18 по 20 сентября в стране пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы девятого созыва и прямые выборы высших должностных лиц семи регионов.

