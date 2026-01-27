Глава Минобороны КНР выразил готовность укреплять сотрудничество с Россией

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Китай готов работать совместно с РФ и укреплять сотрудничество ради борьбы с совместными вызовами, заявил глава Минобороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора в режиме видеоконференции с российским коллегой Андреем Белоусовым.

"Китай готов работать с Россией, чтобы обогатить суть сотрудничества, улучшить механизмы обмена, укрепить способность работать с различными рисками и вызовами и добавить положительную энергетику в глобальную безопасность", - приводят его слова государственные СМИ КНР во вторник.

Дун Цзюнь отметил, что Пекин готов работать с Москвой ради реализации договоренностей, достигнутых лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, и укрепления стратегической координации.

В свою очередь, Белоусов, по данным китайских СМИ, заявил, что Россия готова укрепить практику стратегических консультаций между военными двух стран и углубить практическое сотрудничество в различных сферах.