"Аэрофлот" в марте повысит "плоские" тарифы на Дальний Восток и в Калининград

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 29 марта планирует проиндексировать "плоские" - то есть не меняющиеся в течение года - тарифы на рейсы из Москвы в города Дальнего Востока и Калининград, сообщила компания.

Фиксированный тариф "Аэрофлота" на дальневосточных направлениях (во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ) вырастет до 21 тыс. руб. при перелете в одну сторону (сейчас - 18,1 тыс. руб.) и до 35 тыс. - туда и обратно (сейчас - 30,1 тыс. руб.). На рейсах, выполняемых дочерней авиакомпанией "Россия", стоимость полета составит 20 тыс. руб. и 33 тыс. руб. соответственно, по программе "мокрого" лизинга (то есть на самолетах, арендуемых у авиакомпании iFly) - 18,4 тыс. руб. и 31 тыс. руб. Сейчас "плоский" тариф на рейсы "России" и самолетами в "мокром" лизинге одинаковый - 16 тыс. руб. в одну сторону и 26,5 тыс. руб. - туда-обратно.

"Плоские" тарифы "Аэрофлота" на рейсы между Москвой и Калининградом также будут повышены - до 7,9 тыс. руб. в один конец (против 6,8 тыс. руб. сейчас) и до 13 тыс. руб. в обе стороны (сейчас - 11,3 тыс. руб.)

До этого "плоские" тарифы группы "Аэрофлот" повышались в 2024 году. Новая индексация позволит "незначительно компенсировать существенный рост расходов авиакомпании, связанный, в том числе, с увеличением стоимости наземного обслуживания в аэропортах", пояснили в пресс-службе "Аэрофлота". При этом цены на билеты "остаются существенно ниже себестоимости", заверили в компании, напомнив о ее социальной задаче "обеспечить россиян доступными перелетами в отдаленные регионы страны".

"Плоские" тарифы предлагаются только в экономическом классе, они не зависят от даты приобретения билета и включают одно место багажа. Путешествовать по ним может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. Предполагаемый объем перевозок "Аэрофлота" по "плоским" тарифам между Москвой и городами Дальнего Востока в 2026 году - не менее 1,5 млн пассажиров. Трафик на рейсах между Москвой и Калининградом планируется сохранить на уровне 2025 года.

Продажи билетов на рейсы весенне-летнего расписания из Москвы в пункты Дальнего Востока по "плоским", а также субсидированным тарифам открыты, сообщил "Аэрофлот". При этом география субсидируемых государством перелетов в 2026 году расширена до 25 направлений. Билеты по таким тарифам доступны для жителей ДФО и льготных категорий граждан, напомнили в компании.