В МВД РФ поддержали легализацию регистрации в апартаментах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В МВД России выступили за проработку вопроса о легализации апартаментов, что позволит регистрировать в них граждан, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Ведомство поддерживает проработку вопроса о возможности легализации апартаментов в любом их статусе, что позволит принимать решение о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства в них", - сказала Волк в пятницу журналистам.

По словам представителя МВД, министерство придерживается позиции, согласно которой "необходимо учитывать каждого гражданина в месте его нахождения на территории Российской Федерации вне зависимости от вида помещения, в котором он проживает". "Вопрос об этом неоднократно поднимался министерством на различных площадках с 2016 года", - подчеркнула Волк.

"При этом необходимо отметить, что вопрос признания и перевода апартаментов в разряд жилых помещений к компетенции МВД России не относится", - сказала представитель ведомства.