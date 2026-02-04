РФ и Вьетнам работают над расширением приема российских платежных карт

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Банковские структуры России и Вьетнама обсуждают способы расширить применение платежных карт "Мир" на территории республики, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Ханое.

"Российские и вьетнамские банковские структуры обсуждают пути расширения использования в СРВ (Социалистической Республике Вьетнам - ИФ) российской платежной карты "Мир". В их числе - увеличение количества банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ) в местах пребывания большого количества наших граждан", - пояснили изданию в посольстве.

ВРБ, созданный усилиями Банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) и ВТБ как совместный проект, выступает главным инструментом взаимодействия между государствами, отмечается в публикации. Свою работу он начал в ноябре 2006 года. Сейчас по всему Вьетнаму насчитывается шесть филиалов в ключевых экономических центрах (Ханой, Хошимин, Вунгтау, Дананг, Нячанг, Хайфон). У организации, согласно ее сайту, 21 банкомат, уточняет газета.

Однако из-за санкций в отношении ВТБ возможности Вьетнамско-российского совместного банка существенно ограничены, подчеркнули в дипмиссии. Тем не менее он продолжает работать.

Расширение приема карт "Мир" может увеличить турпоток из России во Вьетнам. В 2025 году был зафиксирован рекорд: азиатскую страну посетили более 690 тыс. человек, что превысило допандемийные показатели. По темпам прироста среди иностранных граждан россияне заняли первое место, заявили изданию в посольстве.