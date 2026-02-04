Глава Минобрнауки отметил дефицит квалифицированных кадров в СМИ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В России наблюдается дефицит квалифицированных кадров при большом количестве тех, кто учится для работы в медиасфере, сообщил на совещании о повышении качества подготовки кадров для медиаотрасли глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом сообщает пресс-служба министнерства.

"Недостатка в количестве тех, кого учат для работы в медиаотрасли, мы не наблюдаем. Сегодня 241 университет и 35 филиалов реализуют образовательные программы по направлениям "Журналистика", "Медиакоммуникации", "Телевидение", "Реклама и связи с общественностью", "Издательское дело". При этом, как и в ряде других отраслей экономики и социальной сферы, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: при большом количестве обучающихся наблюдается дефицит квалифицированных кадров в отрасли", - сказал министр.

По его данным, всего по медианаправлениям обучается почти 123 тысячи студентов.

Фальков считает, что требуется пересмотр содержания образовательных программ, так как значительное число дисциплин в учебных планах разных направлений совпадает. На сегодняшний день подготовка кадров для сферы медиа ведется в том числе в непрофильных университетах, где нет традиций журналистского образования, добавил он.

Глава Минобрнауки предложил также проработать меры привлечения молодежи в отрасль и кадровый прогноз рынка труда, перезагрузить федеральное учебно-методическое объединение, при котором половина его состава будет формироваться из работодателей.