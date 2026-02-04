Лидеры России и Китая проводят переговоры по видеосвязи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры по видеосвязи.

Кадры начала беседы показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

В начале беседы Путин подчеркнул, что лидеры двух стран "продолжают добрую традицию личного общения на старте нового года, когда подводят итоги за прошедший период и намечают планы на будущее". "Тем более такой символичный день: по китайскому народному календарю сегодня день установления весны, когда уходят морозы, наступает обновление и начало нового цикла в природе. Хотя для российско-китайских отношений - можно это с уверенностью сказать, любое время года - это весна", - заметил президент РФ.

Путин добавил: "Хотел бы в вашем лице поздравить весь китайский народ с Новым годом и с наступающим Праздником весны, с которым придет год Огненной красной лошади. А ей присущи сила, энергия и стремление двигаться вперед, то, что отличает связи между нашими странами".

"Вне зависимости от внешней конъюнктуры уверен в их прочности и поступательном развитии во всех областях. Наше взаимодействие носит образцовый характер", - заявил президент.

В последний раз главы двух стран встречались лично в начале сентября, когда Путин приезжал в Китай с официальным визитом для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.